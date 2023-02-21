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Гамалея Георгий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1772

Дата смерти

06.02.1801

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1772

Отец: Гамалея Михаил Иванович

Мать: Гамалея Екатерина Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
сержант л.-гв.
Работа или профессия
Неизвестно
сержант л.-гв., бездетный
Смерть
06.02.1801
Похороны
Неизвестно
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Смоленское православное кладбище