Гамалея Георгий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1772
Дата смерти06.02.1801
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1772
Работа или профессия
Неизвестно
сержант л.-гв.
Работа или профессия
Неизвестно
сержант л.-гв., бездетный
Смерть
06.02.1801
Похороны
Неизвестно
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Смоленское православное кладбище