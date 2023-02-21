Раиса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раиса Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Платонов Степан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно