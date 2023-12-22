Садовский Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.01.1906
Дата смертиПосле 1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1906
Отец: Садовский Иоанн (Иван)
Мать: Садовская Евгения
Крещение
02.02.1906
Церковь во имя Вознесения Господня
Восприемники: Григорий Львов Осипов, Евдокия Филатова Мориянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садовская Анна Петровна
Смерть
После 1968