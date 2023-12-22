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Садовский Василий Иванович

Место рождения

Вознесенка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.01.1906

Дата смерти

После 1968

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1906

Отец: Садовский Иоанн (Иван)

Мать: Садовская Евгения

Вознесенка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
02.02.1906
Церковь во имя Вознесения Господня
Восприемники: Григорий Львов Осипов, Евдокия Филатова Мориянова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садовская Анна Петровна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садовская Анна Петровна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садовская Анна Петровна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садовская Анна Петровна

Смерть
После 1968
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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