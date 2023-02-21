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Денисов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1953

Жена: Денисова Феоктиста Егоровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1954

Сын: Данисов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Денисова Феоктиста Егоровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1960

Сын: Денисов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Денисова Феоктиста Егоровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно