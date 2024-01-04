Салихов(Рахимов) Хамза Фаткуллович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салихов Фаткулла
Мать: Салихова ?
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Салихова Салима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салихова Ляля Хамзиевна
Мать ребёнка: Салихова Салима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салихова Салима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишмухаметова Зайтуна Хамзиевна
Мать ребёнка: Салихова Салима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салихова Салима
Смерть
Неизвестно