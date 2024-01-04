Салихов(Рахимов) Хамза Фаткуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихов(Рахимов) Хамза Фаткуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салихов Фаткулла

Мать: Салихова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1927

Сын: Салихов Рафкат Хамзиевич

Мать ребёнка: Салихова Салима

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салихова Ляля Хамзиевна

Мать ребёнка: Салихова Салима

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Салима

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишмухаметова Зайтуна Хамзиевна

Мать ребёнка: Салихова Салима

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салихова Салима

Смерть
Неизвестно
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