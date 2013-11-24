Шалыгин Владимир Константинович
Место рожденияКурганская область Мокроусовский район деревня Стекленей
Дата рождения28.04.1958
Дата смерти24.11.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1958
Курганская область Мокроусовский район деревня Стекленей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Шалыгина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалыгин Максим Владимирович
Мать ребёнка: Шалыгина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалыгина Ирина
Смерть
24.11.2013