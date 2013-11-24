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Шалыгин Владимир Константинович

Место рождения

Курганская область Мокроусовский район деревня Стекленей

Дата рождения

28.04.1958

Дата смерти

24.11.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1958

Отец: Шалыгин Константин Иванович

Мать: Шалыгина Клавдия Лукьяновна

Курганская область Мокроусовский район деревня Стекленей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Шалыгина Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалыгин Максим Владимирович

Мать ребёнка: Шалыгина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалыгина Ирина

Смерть
24.11.2013