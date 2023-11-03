Некрасов Иван Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Некрасов Захар Карпов
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Некрасов Петр Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно