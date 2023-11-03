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Некрасов Иван Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрасов Захар Карпов

Мать: Некрасова Авдотья Семенова

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Некрасов Павел Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Некрасов Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Некрасов Петр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Некрасов Андрей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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