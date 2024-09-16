Петр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1867 ст.
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: (Кириллова) Стефанида Венедиктовна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/84
Военная служба
1869
солдат