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Петр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кириллова) Стефанида Венедиктовна

Рождение ребёнка
27.08.1867 ст.

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: (Кириллова) Стефанида Венедиктовна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/84
Военная служба
1869
солдат

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