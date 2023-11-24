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Ли Тимофей
Ли Тимофей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ли Кун Че
Мать
Сим Син Ок
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ли Кун Че
Мать:
Сим Син Ок
Смерть
Неизвестно
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