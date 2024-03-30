Копейкин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкин Степан

Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Торжок, город Торжок, Тверская область
Место жительства
Между 1624 и 1625
Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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