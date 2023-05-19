Жилина Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖилина Елена Ефимовна

Жилина Елена Ефимовна

avatar

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.04.1890

Дата смерти

29.01.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.01.1963
Винница, Украина