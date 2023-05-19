Жилина Елена Ефимовна
Место рождения
Дата рождения27.04.1890
Дата смерти29.01.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
29.01.1963
Винница, Украина