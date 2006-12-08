Мифтахутдинов Минвагиз Мифтахутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМифтахутдинов Минвагиз Мифтахутдинович

Мифтахутдинов Минвагиз Мифтахутдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1926

Дата смерти

08.12.2006

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1926

Отец: Гатауллин Мифтахетдин Гатаулла Улы

Мать: Ахмадуллова (Гатауллина) Хөснелбәнәт Ахмадулла Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минникаева (Мифтахутдинова) Минсафа Гиниятулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минникаева (Мифтахутдинова) Минсафа Гиниятулловна

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минникаева (Мифтахутдинова) Минсафа Гиниятулловна

Рождение ребёнка
04.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минникаева (Мифтахутдинова) Минсафа Гиниятулловна

Рождение ребёнка
08.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минникаева (Мифтахутдинова) Минсафа Гиниятулловна

Смерть
08.12.2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.