Мифтахутдинов Минвагиз Мифтахутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1926
Дата смерти08.12.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минникаева (Мифтахутдинова) Минсафа Гиниятулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минникаева (Мифтахутдинова) Минсафа Гиниятулловна
Рождение ребёнка
04.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минникаева (Мифтахутдинова) Минсафа Гиниятулловна
Рождение ребёнка
08.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минникаева (Мифтахутдинова) Минсафа Гиниятулловна
Смерть
08.12.2006