Идрисов Зия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Идрисов Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Идрисов Рустам
Мать ребёнка: Идрисова Минзия
Рождение ребёнка
04.04.1954
Сын: Идрисов Ахтям
Мать ребёнка: Идрисова Минзия
Рождение ребёнка
?.08.1964
Дочь: Матигуллина Земфира
Мать ребёнка: Идрисова Минзия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Идрисов Агзам
Мать ребёнка: Идрисова Минзия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магадеева Зульфия
Мать ребёнка: Идрисова Минзия
Смерть
Неизвестно