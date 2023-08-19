Идрисов Зия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идрисов Зия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Идрисов Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Идрисов Рустам

Мать ребёнка: Идрисова Минзия

Рождение ребёнка
04.04.1954

Сын: Идрисов Ахтям

Мать ребёнка: Идрисова Минзия

Рождение ребёнка
?.08.1964

Дочь: Матигуллина Земфира

Мать ребёнка: Идрисова Минзия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идрисов Агзам

Мать ребёнка: Идрисова Минзия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магадеева Зульфия

Мать ребёнка: Идрисова Минзия

Смерть
Неизвестно
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