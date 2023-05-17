Калинин Артемий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1920
Дочь: Подкорытова Евгения Артемьевна
Мать ребёнка: Калинина Степанида Ефимовна
Село Коптелово Коптеловского района Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Екатерина Артемьевна
Мать ребёнка: Калинина Степанида Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калинина Степанида Ефимовна
Смерть
Неизвестно