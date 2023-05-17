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Калинин Артемий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1920

Дочь: Подкорытова Евгения Артемьевна

Мать ребёнка: Калинина Степанида Ефимовна

Село Коптелово Коптеловского района Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Екатерина Артемьевна

Мать ребёнка: Калинина Степанида Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Калинина Степанида Ефимовна

Смерть
Неизвестно