Желнин Агафон Софонеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Агафон Софонеев

Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1669

Дата смерти

После 1702

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669

Отец: Желнин Софрон (Софронко) (Федотов)

Мать: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1688

Сын: Желнин Яким (Иоаким) Агафонов

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Желнин Семен Агафонов

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1702
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния