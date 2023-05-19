Желнин Агафон Софонеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1669
Дата смертиПосле 1702
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669
Отец: Желнин Софрон (Софронко) (Федотов)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1688
Сын: Желнин Яким (Иоаким) Агафонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1702