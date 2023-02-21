Газимова (Абдеева) Надежда (Надия) Габдулхатовна (Габдулхатовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газимова (Абдеева) Надежда (Надия) Габдулхатовна (Габдулхатовна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1949 или 08.06.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1949 или 08.06.1949

Отец: Абдеев Габдулахат

Мать: Сафаргалина Миньямал

Рождение ребёнка
09.05.1975

Дочь: Газимова Наиля Исламовна

Отец ребёнка: Газимов Ислам Саитович (Саитахметович)

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газимов Ислам Саитович (Саитахметович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Газимов Ислам Саитович (Саитахметович)