Газимова (Абдеева) Надежда (Надия) Габдулхатовна (Габдулхатовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1949 или 08.06.1949
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1949 или 08.06.1949
Отец: Абдеев Габдулахат
Мать: Сафаргалина Миньямал
Рождение ребёнка
09.05.1975
Дочь: Газимова Наиля Исламовна
Отец ребёнка: Газимов Ислам Саитович (Саитахметович)
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Газимов Ислам Саитович (Саитахметович)
Бракосочетание
Неизвестно