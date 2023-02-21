Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: не указан

Мать: Римма Александровна

Смерть
1964