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Александр
Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1961
Дата смерти
1964
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Малькова) Римма Александровна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: не указан
Мать:
Римма Александровна
Смерть
1964
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