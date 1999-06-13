Кубышкин Николай Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1929
Дата смерти13.06.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1954
Сын: Кубышкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кубышкина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
10.02.1956
Сын: Кубышкин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кубышкина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
22.12.1957
Дочь: Кубышкина Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Кубышкина Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1999