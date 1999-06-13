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Кубышкин Николай Никонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1929

Дата смерти

13.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1954

Сын: Кубышкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кубышкина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
10.02.1956

Сын: Кубышкин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кубышкина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
22.12.1957

Дочь: Кубышкина Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Кубышкина Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубышкина Екатерина Петровна

Смерть
13.06.1999
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