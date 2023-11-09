Дементьева (Кобзева) Таисия Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1958
Отец: Кобзев Валентин
Мать: Кобзева ?
Рождение ребёнка
26.05.1979
Дочь: Елена Викторовна
Отец ребёнка: Дементьев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
25.11.1983
Дочь: Марина Викторовна
Отец ребёнка: Дементьев Виктор Александрович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно