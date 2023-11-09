Дементьева (Кобзева) Таисия Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева (Кобзева) Таисия Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1958

Отец: Кобзев Валентин

Мать: Кобзева ?

Рождение ребёнка
26.05.1979

Дочь: Елена Викторовна

Отец ребёнка: Дементьев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
25.11.1983

Дочь: Марина Викторовна

Отец ребёнка: Дементьев Виктор Александрович

Развод
Неизвестно

Муж: Дементьев Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементьев Виктор Александрович

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