Кусмарцева (Мухина) Наталия Федотовна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1906 ст.
Рождение ребёнка
11.04.1907 ст.
Сын: Кусмарцев Георгий Павлович
Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Романович
Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.
Сын: Кусмарцев Николай Павлович
Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Романович
Рождение ребёнка
25.07.1909 ст.
Дочь: (Кусмарцева) Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Романович
Смерть
Неизвестно