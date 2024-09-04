Кусмарцева (Мухина) Наталия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусмарцева (Мухина) Наталия Федотовна

Место рождения

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
15.05.1906 ст.

Муж: Кусмарцев Павел Романович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.04.1907 ст.

Сын: Кусмарцев Георгий Павлович

Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Романович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.

Сын: Кусмарцев Николай Павлович

Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Романович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.07.1909 ст.

Дочь: (Кусмарцева) Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Романович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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