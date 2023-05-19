Евстигней Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Гаврил Евсигнеев
Мать ребёнка: Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
1821
Сын: Андрей Евсигнеев
Мать ребёнка: Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
12.10.1826
Дочь: Прасковья Евстигнеева
Мать ребёнка: Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Евстигнеева
Мать ребёнка: Федосья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Яковлева
Смерть
Неизвестно