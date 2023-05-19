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Евстигней Гаврилов

Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Гаврил Евсигнеев

Мать ребёнка: Федосья Яковлева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Андрей Евсигнеев

Мать ребёнка: Федосья Яковлева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1826

Дочь: Прасковья Евстигнеева

Мать ребёнка: Федосья Яковлева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Евстигнеева

Мать ребёнка: Федосья Яковлева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Яковлева

Смерть
Неизвестно