Попыхина (Петрова) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попыхина (Петрова) Ольга Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Петров Григорий Павлович

Мать: Петрова Ксения

Рождение ребёнка
04.05.1922

Сын: Попыхин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Попыхин Василий Лаврентьевич

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попыхин Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попыхин Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попыхин Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попыхин Василий Лаврентьевич

Смерть
1971
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