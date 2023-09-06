Попыхина (Петрова) Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Петров Григорий Павлович
Мать: Петрова Ксения
Рождение ребёнка
04.05.1922
Сын: Попыхин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Попыхин Василий Лаврентьевич
Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1971