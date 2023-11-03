Булашева Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булашева Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Трушникова Авдотья Тимофеева

Отец ребёнка: Булашев Тимофей

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Варламова Гликерия Тимофеева

Отец ребёнка: Булашев Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булашев Тимофей

Смерть
Неизвестно
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