Булашева Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Трушникова Авдотья Тимофеева
Отец ребёнка: Булашев Тимофей
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Варламова Гликерия Тимофеева
Отец ребёнка: Булашев Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булашев Тимофей
Смерть
Неизвестно