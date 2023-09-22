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Бородько Александр Викторович
Бородько Александр Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.08.1963
Пол
Мужской
Отец
Бородько Виктор Иванович
1939 г.р.
Мать
Бородько (Писанко) Светлана Прокофьевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1963
Отец:
Бородько Виктор Иванович
Мать:
Бородько Светлана Прокофьевна
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