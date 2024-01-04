Белов Иван Серапионович
Место рождения
Дата рождения13.04.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1888
Отец: Белов Серапион Кириллович
Мать: Белова Анна Николаевна
Крещение
15.04.1888 ст.
Успенское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Выписка из метрической книги Троицкой церкви села Танищи. Восприемники - жители деревни Еремеево крестьянин Петр Николаевич и крестьянская девица Параскева Матвеевна
Смерть
Неизвестно