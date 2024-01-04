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Белов Иван Серапионович

Место рождения

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.04.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1888

Отец: Белов Серапион Кириллович

Мать: Белова Анна Николаевна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
15.04.1888 ст.
Успенское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Выписка из метрической книги Троицкой церкви села Танищи. Восприемники - жители деревни Еремеево крестьянин Петр Николаевич и крестьянская девица Параскева Матвеевна
Смерть
Неизвестно
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