(Трубицына) Февронья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трубицына) Февронья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Трубицын Максим Федотов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно