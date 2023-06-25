Иванова Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1928

Дочь: Пеункова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грачёв Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качур Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Грачёв Василий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Грачёв Василий

Смерть
Неизвестно