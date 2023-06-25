Иванова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1928
Дочь: Пеункова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грачёв Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Качур Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Грачёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Грачёв Василий
Смерть
Неизвестно