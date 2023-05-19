Валеева Гульсум Хизбулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева Гульсум Хизбулловна

Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Хизбулла Шагиахметов

Мать: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Фарит

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Фарит

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Фарит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валеев Фарит

Смерть
Неизвестно