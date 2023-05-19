Валеева Гульсум Хизбулловна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Хизбулла Шагиахметов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1945
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валеев Фарит
Смерть
Неизвестно