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Беседин Александр Иванович

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

19.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2015

Отец: Беседин Иван Андреевич

Мать: Островская Ирина Михайловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область