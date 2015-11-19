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Беседин Александр Иванович
Беседин Александр Иванович
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Место рождения
Волгоград
, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Дата рождения
19.11.2015
Пол
Мужской
Отец
Беседин Иван Андреевич
1988 г.р.
Мать
Островская Ирина Михайловна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2015
Отец:
Беседин Иван Андреевич
Мать:
Островская Ирина Михайловна
Волгоград
, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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