Пересадько Надежда Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1945
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
18.11.1949
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
05.02.1953
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
27.03.1956
терны, Сумская область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1982