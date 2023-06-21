Пересадько Надежда Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересадько Надежда Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пересадько Николай Иванович

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
18.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пересадько Николай Иванович

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
05.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пересадько Николай Иванович

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
27.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пересадько Николай Иванович

терны, Сумская область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1982