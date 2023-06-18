Шайманова Оксана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.2004
Дочь: Шайманова Кристина Игоревна
Отец ребёнка: Шайманов Игорь Геннадьевич
Рождение ребёнка
17.11.2009
Дочь: Шайманова Софья Игоревна
Отец ребёнка: Шайманов Игорь Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно