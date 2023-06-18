Шайманова Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайманова Оксана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.2004

Дочь: Шайманова Кристина Игоревна

Отец ребёнка: Шайманов Игорь Геннадьевич

Рождение ребёнка
17.11.2009

Дочь: Шайманова Софья Игоревна

Отец ребёнка: Шайманов Игорь Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайманов Игорь Геннадьевич