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Савина (Савина) Евгения Константиновна
Савина (Савина) Евгения Константиновна
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
10.10.2016
Пол
Женский
Отец
Савин Константин Викторович
1987 г.р.
Мать
Савина (Манкевич) Татьяна Владимировна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
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БМ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.2016
Отец:
Савин Константин Викторович
Мать:
Савина Татьяна Владимировна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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