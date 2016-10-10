Савина (Савина) Евгения Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Савина) Евгения Константиновна

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

10.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.2016

Отец: Савин Константин Викторович

Мать: Савина Татьяна Владимировна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край