Червоткин Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧервоткин Алексей

Червоткин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Червоткина Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Червоткина Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червоткина Дарья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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