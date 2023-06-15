Атлуханова Оксана Руслановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1980
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Образование
С 01.09.1997 по 19.06.2002
Бракосочетание
21.09.2003
Рождение ребёнка
19.10.2004
Сын: Шафиев Рамазан Шафидинович
Отец ребёнка: Шафиев Шафидин Герейханович
Рождение ребёнка
18.10.2007
Дочь: Шафиева Аминат Шафидиновна
Отец ребёнка: Шафиев Шафидин Герейханович
Развод
13.09.2016