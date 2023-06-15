Атлуханова Оксана Руслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАтлуханова Оксана Руслановна

Атлуханова Оксана Руслановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1980

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Атлуханова Фейруза Мавлудиновна

Образование
С 01.09.1997 по 19.06.2002
Бракосочетание
21.09.2003

Муж: Шафиев Шафидин Герейханович

Рождение ребёнка
19.10.2004

Сын: Шафиев Рамазан Шафидинович

Отец ребёнка: Шафиев Шафидин Герейханович

Рождение ребёнка
18.10.2007

Дочь: Шафиева Аминат Шафидиновна

Отец ребёнка: Шафиев Шафидин Герейханович

Развод
13.09.2016

Муж: Шафиев Шафидин Герейханович