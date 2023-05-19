Кравцов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравцов Сергей

Кравцов Сергей

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

04.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1960

Отец: Кравцов Виктор Захарович

Мать: Кравцова Тамара Андреевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область