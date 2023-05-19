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Кравцов Сергей
Кравцов Сергей
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
04.09.1960
Пол
Мужской
Отец
Кравцов Виктор Захарович
1939 г.р.
Мать
Кравцова (Родионова) Тамара Андреевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1960
Отец:
Кравцов Виктор Захарович
Мать:
Кравцова Тамара Андреевна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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