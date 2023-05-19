Селезнева (Селезнева (Харченко) Харченко) Варвара Николаевна
Место рождения
Дата рождения1886
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Харченко Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1892
Дочь: Лопаткина Елена Ильинична
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
15.09.1894
Сын: Селезнев Петр Ильич
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
01.08.1896
Сын: Селезнев Антон Ильич
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
24.04.1901
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
10.09.1903
Дочь: Любовь Ильинична
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
02.02.1906
Сын: Селезнёв Семен Ильич
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Бракосочетание
03.09.1906
Супруг(-а): Илья Елисеевич Селезнев
Рождение ребёнка
30.11.1911
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
07.03.1914
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
14.06.1915
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
?.08.1918
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
23.01.1921
Дочь: Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич
Место жительства
Неизвестно