Селезнева (Селезнева (Харченко) Харченко) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Селезнева (Харченко) Харченко) Варвара Николаевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Харченко Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1892

Дочь: Лопаткина Елена Ильинична

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
15.09.1894

Сын: Селезнев Петр Ильич

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
01.08.1896

Сын: Селезнев Антон Ильич

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
24.04.1901

Сын: Селезнев Николай Ильич

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
10.09.1903

Дочь: Любовь Ильинична

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
02.02.1906

Сын: Селезнёв Семен Ильич

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Бракосочетание
03.09.1906

Муж: Селезнев Илья Елисеевич

Супруг(-а): Илья Елисеевич Селезнев
Рождение ребёнка
30.11.1911

Сын: Селезнёв Николай Ильич

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
07.03.1914

Сын: Селезнёв Василий Ильич

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
14.06.1915

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
?.08.1918

Сын: Селезнёв Николай Ильич

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
23.01.1921

Дочь: Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Селезнев Илья Елисеевич

Место жительства
Неизвестно