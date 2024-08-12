Варвара Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Савельевна

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Муж

С 1793 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Чуприков Савелий Иванович

Мать: Чуприкова Овдотья Ивановна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.01.1815

Муж: Ефим Игнатьевич

Красная Горка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
сочетался законным браком по учинении обыска деревни Максимова починка экономического крна Игнатия Герасимова сын отрок Ефим 22-х лет на отроковице той же деревни крна Савелия Иванова дочери Варваре 2... Показать все
Смерть
Неизвестно

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