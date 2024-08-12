Варвара Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Бракосочетание
31.01.1815
Муж: Ефим Игнатьевич
Красная Горка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
сочетался законным браком по учинении обыска деревни Максимова починка экономического крна Игнатия Герасимова сын отрок Ефим 22-х лет на отроковице той же деревни крна Савелия Иванова дочери Варваре 2... Показать все
Смерть
Неизвестно