Карлинова (Чернышова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлинова (Чернышова) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлинов Ефим Кузмич

Рождение ребёнка
10.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлинов Ефим Кузмич

Рождение ребёнка
13.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлинов Ефим Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлинов Ефим Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлинов Ефим Кузмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлинов Ефим Кузмич

Смерть
Неизвестно