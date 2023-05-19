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Суходольская Вера Анатольевна
Суходольская Вера Анатольевна
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Место рождения
Вязковка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
10.01.?
Пол
Женский
Отец
Глушков Анатолий Арсентьевич
Мать
Глушкова Татьяна Федотовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.?
Отец:
Глушков Анатолий Арсентьевич
Мать:
Глушкова Татьяна Федотовна
Вязковка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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