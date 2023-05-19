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Суходольская Вера Анатольевна

Место рождения

Вязковка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.?

Отец: Глушков Анатолий Арсентьевич

Мать: Глушкова Татьяна Федотовна

Вязковка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область