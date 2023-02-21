Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Иванович

Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: Федора Андреева

Смерть
Неизвестно