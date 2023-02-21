Данченко Надежда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1976
Отец ребёнка: Ребковец Адам Васильевич
Рождение ребёнка
03.11.1978
Сын: Ребковец Алексей Адамович
Отец ребёнка: Ребковец Адам Васильевич
Рождение ребёнка
15.06.1984
Дочь: Ребковец Анна Адамовна
Отец ребёнка: Ребковец Адам Васильевич