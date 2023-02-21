Данченко Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данченко Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1976

Сын: Ребковец Андрей Адамович

Отец ребёнка: Ребковец Адам Васильевич

Рождение ребёнка
03.11.1978

Сын: Ребковец Алексей Адамович

Отец ребёнка: Ребковец Адам Васильевич

Рождение ребёнка
15.06.1984

Дочь: Ребковец Анна Адамовна

Отец ребёнка: Ребковец Адам Васильевич