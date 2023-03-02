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Садыков Расуль Рахимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1961

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1961

Отец: Садыков Рахим

Мать: Садыкова Галия

Рождение ребёнка
08.11.1986

Сын: Садыков Раиль Расулевич

Мать ребёнка: Садыкова Земфира Ураловна

Рождение ребёнка
03.08.1988

Сын: Садыков Ильдар Расулевич

Мать ребёнка: Садыкова Земфира Ураловна

Рождение ребёнка
21.05.1990

Сын: Садыков Венер Расулевич

Мать ребёнка: Садыкова Земфира Ураловна

Рождение ребёнка
04.07.?

Дочь: Садыкова Зульфира Расулевна

Мать ребёнка: Садыкова Земфира Ураловна

Рождение ребёнка
16.12.?

Сын: Садыков Тагир Расулевич

Мать ребёнка: Садыкова Земфира Ураловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садыкова Земфира Ураловна