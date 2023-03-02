Садыков Расуль Рахимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1961
Отец: Садыков Рахим
Мать: Садыкова Галия
Рождение ребёнка
08.11.1986
Мать ребёнка: Садыкова Земфира Ураловна
Рождение ребёнка
03.08.1988
Мать ребёнка: Садыкова Земфира Ураловна
Рождение ребёнка
21.05.1990
Мать ребёнка: Садыкова Земфира Ураловна
Рождение ребёнка
04.07.?
Дочь: Садыкова Зульфира Расулевна
Мать ребёнка: Садыкова Земфира Ураловна
Рождение ребёнка
16.12.?
Мать ребёнка: Садыкова Земфира Ураловна
Бракосочетание
Неизвестно