Кудымов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
До 19.01.1942
22-я запасная стрелковая бригада Уральский военный округ
красноармеец стрелок 69-й запасной лыжный полк 22-я запасная стрелковая бригада Уральский военный округ
Военная служба
С ?.01.1942
4-я ударная армия Калининский фронт
красноармеец стрелок 254-й отдельный лыжный батальон 4-я ударная армия Калининский фронт
Смерть
Неизвестно
Увековечен: в "Книга Памяти. Свердловская область". Том 5, стр. 132 (Город Верхотурье. Верхотурский район).