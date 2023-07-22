Кудымов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудымов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
До 19.01.1942
22-я запасная стрелковая бригада Уральский военный округ
красноармеец стрелок 69-й запасной лыжный полк 22-я запасная стрелковая бригада Уральский военный округ
Военная служба
С ?.01.1942
4-я ударная армия Калининский фронт
красноармеец стрелок 254-й отдельный лыжный батальон 4-я ударная армия Калининский фронт
Смерть
Неизвестно
Увековечен: в "Книга Памяти. Свердловская область". Том 5, стр. 132 (Город Верхотурье. Верхотурский район).
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