Валимхаметова Оркия Валимхаметовна
Место рождения
Дата рождения19.09.1926
Дата смерти20.12.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1926
Место жительства
С ?.04.1931
Раскулачивание
?.04.1931
Рождение ребёнка
25.04.1949
Сын: Гайнутдинов Ильдархан Тимершаехович
Отец ребёнка: Гайнутдинов Тимершаех Фарфазович
Рождение ребёнка
27.01.1951
Дочь: Гильмутдинова Фатыма Тимершаяховна
Отец ребёнка: Гайнутдинов Тимершаех Фарфазович
Рождение ребёнка
05.02.1957
Дочь: Гилязева Зульфира Тимершаеховна
Отец ребёнка: Гайнутдинов Тимершаех Фарфазович
Рождение ребёнка
24.09.1961
Сын: Гайнутдинов Рамиль Тимершаехович
Отец ребёнка: Гайнутдинов Тимершаех Фарфазович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.2000