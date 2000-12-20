Валимхаметова Оркия Валимхаметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валимхаметова Оркия Валимхаметовна

Место рождения

Зангар-Куль, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.09.1926

Дата смерти

20.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1926

Отец: Давлетшин Валимухамет Давлетшеевич

Мать: Давлетшина Шамси

Зангар-Куль, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С ?.04.1931
Сараны, Горнозаводский, Пермский край
Раскулачивание
?.04.1931
Зангар-Куль, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1949

Сын: Гайнутдинов Ильдархан Тимершаехович

Отец ребёнка: Гайнутдинов Тимершаех Фарфазович

Рождение ребёнка
27.01.1951

Дочь: Гильмутдинова Фатыма Тимершаяховна

Отец ребёнка: Гайнутдинов Тимершаех Фарфазович

Рождение ребёнка
05.02.1957

Дочь: Гилязева Зульфира Тимершаеховна

Отец ребёнка: Гайнутдинов Тимершаех Фарфазович

Рождение ребёнка
24.09.1961

Сын: Гайнутдинов Рамиль Тимершаехович

Отец ребёнка: Гайнутдинов Тимершаех Фарфазович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайнутдинов Тимершаех Фарфазович

Смерть
20.12.2000
Сараны, Горнозаводский, Пермский край
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