Tulbovich Vladimir
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Tulbovich Abram Morduch
Мать: Tulbovich Feiga
Рождение ребёнка
24.02.1952
Сын: Tulbovich Arkadii
Мать ребёнка: Tulbovich Raya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Tulbovich Raya
Смерть
1989
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край