Tulbovich Vladimir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tulbovich Vladimir

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Tulbovich Abram Morduch

Мать: Tulbovich Feiga

Рождение ребёнка
24.02.1952

Сын: Tulbovich Arkadii

Мать ребёнка: Tulbovich Raya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tulbovich Raya

Смерть
1989
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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