Буряченко Каллиник Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буряченко Каллиник Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1904 ст.

Дочь: Буряченко Антонина Каллиниковна

Мать ребёнка: Буряченко Евгения Андреевна

Место жительства
1904 ст.
Керчь, Керчь, Республика Крым
Мещанин города Керчь.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буряченко Евгения Андреевна

Смерть
Неизвестно