Макаров Василий Васильевич
Место рожденияРоссийская империя, Московская губерния, Московский уезд, Троицко-Голенищевская волость, д. Раменки
Дата рождения1885
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя, Московская губерния, Московский уезд, Троицко-Голенищевская волость, д. Раменки
Смерть
1938
бутовский полигон