Макаров Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Василий Васильевич

Макаров Василий Васильевич

Место рождения

Российская империя, Московская губерния, Московский уезд, Троицко-Голенищевская волость, д. Раменки

Дата рождения

1885

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя, Московская губерния, Московский уезд, Троицко-Голенищевская волость, д. Раменки
Смерть
1938
бутовский полигон