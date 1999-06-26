Семёнова (Барбаноу) Галина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1965
Дата смерти26.06.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1965
Отец: Барбаноу Георгий
Мать: Барбаноу Мария Семеновна
Бракосочетание
20.07.1985
Рождение ребёнка
16.03.1986
Дочь: Семёнова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Семёнов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
10.05.1989
Дочь: Семёнова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Семёнов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
05.09.1992
Дочь: Шабарова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Семёнов Сергей Степанович
с. Павлинка Ивановского района Одесской области
Смерть
26.06.1999