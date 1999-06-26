Семёнова (Барбаноу) Галина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Барбаноу) Галина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1965

Дата смерти

26.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1965

Отец: Барбаноу Георгий

Мать: Барбаноу Мария Семеновна

Бракосочетание
20.07.1985

Муж: Семёнов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
16.03.1986

Дочь: Семёнова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Семёнов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
10.05.1989

Дочь: Семёнова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Семёнов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
05.09.1992

Дочь: Шабарова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Семёнов Сергей Степанович

с. Павлинка Ивановского района Одесской области
Смерть
26.06.1999