Братков Николай П — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братков Николай П

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чурбаков Ефсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Бочкова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Браткова Надежда И

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Братков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Браткова Надежда И

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Браткова Надежда И

Смерть
Неизвестно