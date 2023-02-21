Братков Николай П
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чурбаков Ефсей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Бочкова Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Браткова Надежда И
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Браткова Надежда И
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Браткова Надежда И
Смерть
Неизвестно