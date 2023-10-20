на Евдокия Фёдорова/на
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Ич Ефимий Антонов/ич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Ич Ефимий Антонов/ич
Рождение ребёнка
12.04.1914
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Ич Ефимий Антонов/ич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ич Ефимий Антонов/ич
Смерть
Неизвестно