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на Евдокия Фёдорова/на

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Воронов Павел Ефимович

Отец ребёнка: Ич Ефимий Антонов/ич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Ич Ефимий Антонов/ич

Рождение ребёнка
12.04.1914

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Ич Ефимий Антонов/ич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ич Ефимий Антонов/ич

Смерть
Неизвестно
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